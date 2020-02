Levante – Real Madrid (1-0) : le pire est déjà redouté pour Eden Hazard !

Les supporters du FC Barcelone sont impitoyables. Ce soir, lorsqu’Eden Hazard a quitté ses coéquipiers en se tenant la cheville droite à Levante (0-1), ils n’ont pas manqué de rappeler que Martin Braithwaite avait distillé le double des passes décisives du Belge cette saison… en seulement 25 minutes face à Eibar (5-0).

Il est vrai que l’international belge (29 ans) ne traverse pas la saison rêvée au Real Madrid. Arrivé de Chelsea en méforme cet été, Hazard a également été éloigné des terrains pendant deux mois en raison d’une blessure à la cheville droite.

Problème : c’est aussi celle qu’il se tenait à sa sortie du rectangle vert ce soir. L’idée d’une rechute a déjà parcouru les rédactions de la presse espagnole, à commencer par celle de Marca. Le quotidien madrilène, ainsi que le journaliste de Sky Sport Guilhem Balagué, ont noté la grimace insistante du joueur en parlant avec Zinédine Zidane sur la touche. Sa poche de glace et sa mine déconfite sur le banc aux côtés des remplaçants n’incitent pas à plus d’optimisme. Si rechute il y avait, Hazard pourrait être indisponible pendant encore deux ou trois mois. Même son Euro pourrait alors être impacté…

