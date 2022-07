Lewandowski fait déjà fort au FC Barcelone, Hazard épate le Real, feu vert pour CR7 à Madrid !

Zapping But! Football Club Les 10 rencontres immanquables de Ligue 1 Uber Eats 2022/23

SPORT : « Je veux gagner des titres avec le Barça »

L’arrivée de Robert Lewandowski au FC Barcelone est désormais officielle ! L’attaquant polonais a même débarqué cette nuit en Floride pour faire la connaissance de ses nouveaux coéquipiers et veut faire tout son possible pour affronter le Real Madrid le 23 juillet en amical ! Il sera présenté vers 19h.

MUNDO DEPORTIVO : « Je viens pour gagner des titres »

Mundo Deportivo reprend les mêmes déclarations forts de Lewandowski lors de son arrivée au FC Barcelone. Les deux prochaines priorités de Xavi pour le mercato estival du Barça sont ciblées en défense : César Azpilicueta et Jules Koundé.

MARCA : « Le plan Pintus »

Marca dédie une large partie de son édition du jour à la nouvelle préparation physique corsée d’Antonio Pintus au Real Madrid. L’ancien acolyte de Zinédine Zidane entend notamment organiser une « pré-saison » entre le 21 novembre et le 4 décembre pour les joueurs qui ne joueront pas la Coupe du monde au Qatar fin 2022.

AS : « Hazard, enfin »

Eden Hazard serait particulièrement en forme à l’entraînement du Real Madrid, fin et précis dans ses gestes. Carlo Ancelotti l’imagine de plus en plus tourner autour de Karim Benzema la saison prochaine. Par ailleurs, Diego Simeone serait vraiment convaincu par Cristiano Ronaldo à l’Atlético Madrid. Le club espagnol doit néanmoins vendre pour le recruter au mercato estival.