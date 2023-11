Marcelo se rappelle au bon souvenir du Real Madrid, un nouveau héros au FC Barcelone !

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

MARCA : « Güler entre en scène »

Marca évoque le match entre le Real Madrid et le Rayo Vallecano, qui devrait permettre à Arda Güler de disputer quelques précieuses minutes, voire de démarrer (21h). De son côté, Marcelo a remporté la Copa Libertadores avec Fluminense. « C’est le titre le plus important de ma carrière en clubs, le Real Madrid le comprendra », a affirmé le Brésilien après avoir dominé Boca Juniors (2-1).

AS : « Avec toute l’artillerie »

As parle du titre de Marcelo et se concentre surtout sur l’artillerie déployée par Carlo Ancelotti pour affronter le Rayo Vallecano. Il la faudra puisque Gérone s’est imposé à Pampelune (4-2) et a chipé la place de leader de Liga.

Presse catalane

SPORT : « Sauveur Araujo »

Le but de Ronald Araujo inscrit hier de la tête à Anoeta dans le temps additionnel a permis au FC Barcelone de sauver la face malgré une prestation piteuse contre la Real Sociedad (1-0). Xavi l’a volontiers reconnu après la rencontre.

MUNDO DEPORTIVO : « Coup d’Araujo »

Mundo Deportivo ne passe pas sous silence les manquements actuels du Barça, surtout suite à son pénible succès décroché hier au pays basque. Le manque d’intensité des Blaugrana est notamment pointé du doigt.

Las portadas deportivas del 5 de noviembre de 2023 https://t.co/LQgKqWeJv3 — Bernabéu Digital (@BernabeuDgt) November 5, 2023

