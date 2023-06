Mbappé rend fou le Real Madrid, le FC Barcelone humilie les Merengue

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Marca : voici où en est le dossier Mbappé

D'accord pour rejoindre le Real Madrid cet été, Kylian Mbappé ne voudrait pas perdre d'argent dans l'opération. Or, entre salaire et prime de maintien, il devrait gagner 140 M€ s'il reste au PSG jusqu'en juin 2024. Pour l'avoir, les Merengue vont donc non seulement devoir payer une indemnité au club de la capitale mais également verser une prime colossale au joueur...

AS : autre Real, autre schéma

Les arrivées et les départs dans l'effectif madrilène cet été pourraient inciter Carlo Ancelotti à changer son plan de jeu pour la saison prochaine. L'Italien pourrait notamment passer d'un 4-3-3 à un 4-3-1-2.