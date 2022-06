Nadal déteint sur Messi, le Barça au régime sec, un crack mondial rêve du Real Madrid

Zapping But! Football Club L’Instant Mercato : Nice, le PSG, David, Ekitike… ça bouge sur le marché des attaquants

MARCA : « Rafa gagne toujours »

Marca ne peut pas rester indifférent devant le 14e sacre de Rafael Nadal à Roland-Garros, où il a écrasé le novice Casper Ruud en finale hier à Paris (6-3, 6-3, 6-0). Le quotidien espagnol a fait un listing des records battus par le tennisman le plus titré en Grand Chelem (22). Impressionnant.

MUNDO DEPORTIVO : « 22 Grands Chelems, 14 Roland-Garros »

Mundo Deporrtivo ne parle que de Nadal sur sa couverture du jour et ne porte aucun intérêt aux autres sports tant il considère le dernier exploit de l’Espagnol prodigieux. La victoire devant le Norvégien consolide sa place comme le « meilleur joueur de l’Histoire. » Même Lionel Scaloni lui a rendu hommage en utilisant Lionel Messi : « Je ne sais plus quoi dire de Messi. Il est comme Nadal, il n’y a pas de mots pour les décrire. Le jour où ils arrêterons, cela nous fera tous bizarre. »

SPORT : « Éternel »

Sport évoque évidemment la prouesse de Nadal mais aussi le match nul de l’Espagne hier contre la République tchèque en Ligue des Nations (2-2). Chose rarissime du fait de la période calme dans l’actualité du football : peu de mention est faite au FC Barcelone ! On apprend juste que le club catalan devra réduire sa masse salariale de 560 à 400 millions d'euros pour se situer dans les sphères du Real Madrid et être en mesure de recruter au mercato estival.

AS : « Rafael XIV, le Roi Soleil »

Comme L’Équipe, As fait dans le jeu de mot pour comparer Nadal au Roi Soleil, Louis XIV. Là non plus, aucune mention au Barça et à peine au Real Madrid, à qui Serge Gnabry a fait un clin d’œil peu discret : « Un voyage à Madrid ? J’irais directement au Bernabéu et je regarderais tout de près. Malheureusement, je n’y ai pas encore joué. Après ça, je passerais forcément du temps dans la ville et j’essaierais d’explorer les plus beaux coins. »

Pour résumer Ce lundi matin, il est déjà l’heure de la revue de presse espagnole en date du 6 juin 2022. Les grands titres de nos confrères ibériques int tous rendu un hommage vibrant à Rafael Nadal, vainqueur de son 14e titre dimanche à Roland-Garros.

