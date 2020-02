OL, PSG, OM : ça ne s’arrange pas pour Hatem Ben Arfa !

true

Recruté par le Real Valladolid à la toute fin du mercato hivernal, Hatem Ben Arfa pensait en avoir terminé avec la galère dans laquelle il s’était mis tout seul en refusant de prolonger l’aventure avec le Stade Rennais. En fait, c’était juste le début d’autres ennuis pour le génial gaucher.

Car depuis qu’il a posé les pieds dans la cité espagnole, l’ancien de l’OL, de l’OM et du PSG, entre autres, n’a disputé que 13 minutes au total ! Totalement hors de forme, il est laissé de côté par son entraîneur, Sergio Gonzalez, qui ne le convoque même plus dans le groupe les jours de match.

Mais HBA n’est pas la seule recrue hivernale à être logée à cette enseigne. Matheus Fernandes ne joue pas non plus. « Je vous dirai quand ils seront prêts à entrer dans le groupe. Vous devez les laisser évoluer et travailler, et ne pas parler d’eux chaque semaine », a déclaré Sergio Gonzalez. Sauf que la fin de saison se rapproche quand même à grands pas !