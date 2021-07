PSG, FC Barcelone - Mercato : Neymar attend Messi, signe positif de Mbappé au Real Madrid

Zapping But! Football Club Ligue 1 : le top 10 des salaires des entraîneurs de la saison 2020-2021

MUNDO DEPORTIVO : « Sang, sueur et Messi »

Mundo Deportivo met en Une de son édition du jour la cheville meurtrie de Lionel Messi suite à la demi-finale de la Copa América remportée aux forceps par l’Argentine contre la Colombie (1-1, 3 tab 2).

MARCA : « Notable »

Marca distribue les notes de l’équipe d’Espagne après le parcours achevé dans le dernier carré de l’Euro contre l’Italie. Pedri et Luis Enrique sont les grands gagnants de la Roja. Le quotidien madrilène met en avant la bourde du PSG avec Sergio Ramos, déjà évoquée plus tôt ce matin.

AS : « Génération Qatar »

As se projette déjà sur la Coupe du Monde 2022 au Qatar avec la Roja. Par ailleurs, on apprend que le Real Madrid s’inquiète encore de la santé d’Eden Hazard après son Euro terminé sur les genoux. À titre, Pipi Estrada a assuré dans l’émission El Chiringuito que Kylian Mbappé lui avait envoyé un message. Il n’en fallait pas plus pour relancer l’intérêt du crack du PSG pour le Real Madrid...

SPORT : « Le grand triomphateur »

Luis Enrique est bel et bien érigé comme le grand gagnant de l’Espagne à l’Euro. On apprend également que Sergio Busquets veut poursuivre sa carrière internationale et que Neymar attend de pied ferme Lionel Messi en finale de la Copa América dimanche. Philippe Coutinho, lui, attend d’être sur pied pour négocier son départ du Barça.

