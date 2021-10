PSG : bataille Real Madrid - FC Barcelone pour Pogba, une signature imminente au Barça ?

Zapping But! Football Club Top10 Buteurs de Ligue1 9eme journee

MUNDO DEPORTIVO : « Mercato libre »

Mundo Deportivo nous explique dans son édition du jour que le FC Barcelone surveille tous les joueurs potentiellement libres en 2022, d’Antonio Rüdiger à André Onana en passant par Franck Kessié et Paul Pogba. L’idée est évidemment de recruter pour zéro euro l’été prochain.

SPORT : « Pedri, c'est fait »

SPORT annonce une nouvelle que les supporters du FC Barcelone devraient savourer : la prolongation de Pedri est toute proche. Très attendu sur ce dossier, Joan Laporta aurait négocié un nouveau bail jusqu’en 2026 avec un an en option. Le nouveau contrat d’Ansu Fati devrait lui être paraphé la semaine prochaine.

MARCA : « Tchouaméni coûte 60 M€ »

Au lendemain de sa Une sur l’intérêt du Real Madrid pour Aurélien Tchouaméni, Marca annonce que le milieu international ne sera pas vendu pour moins de de 60 millions d’euros au mercato. L’AS Monaco ne fera aucun cadeau. Des clubs de Premier League sont aussi sur les rangs.

AS : « Pogba toujours possible »

AS relance l’opération Pogba au Real Madrid et explique que le club espagnol a encore toutes ses chances de recruter le milieu de Manchester United après avoir failli plusieurs fois dans le passé. Le quotidien madrilène explique que sa venue serait un plus pour attirer Kylian Mbappé à la Casa Blanca. Et vice-versa.

