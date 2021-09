PSG, FC Barcelone : le Real Madrid a gagné la partie pour Mbappé, la bombe Griezmann éclate

Zapping But! Football Club Liga : le classement des buteurs de la saison 2020-2021

SPORT : « Adios »

SPORT ne semble pas trop regretter le départ d’Antoine Griezmann, prêté avec une option d’achat fixée à 40 millions d’euros par le FC Barcelone à l’Atlético Madrid. Luuk De Jong a posé ses valises en Catalogne tandis que le « fiasco Mbappé » est bien mis en lumière par le quotidien espagnol.

AS : « LA BOMBE ÉTAIT GRIEZMANN »

AS n’en revient toujours pas du dénouement du feuilleton Griezmann, qui a donc quitté le Barça par la toute petite porte après deux saisons très décevantes. As affirme que le Real Madrid prépare déjà sa revanche sur le PSG et recrutera Kylian Mbappé libre en janvier 2022.

MUNDO DEPORTIVO : « Griezmann à l’Atléti »

Mundo Deportivo reste tout en sobriété pour évoquer le prêt de Griezmann à l’Atlético Madrid, où il retrouvera son ancien mentor Diego Simeone. Le journal catalan, comme pour mieux enfoncer le couteau pour Mbappé, rappelle qu’Eduardo Camavinga est la seule recrue estivale du Real Madrid.

MARCA : « Il te restera toujours le Real Madrid »

Marca assure que le Real Madrid sort comme le grand gagnant du feuilleton Mbappé, retenu par le PSG après avoir refusé de prolonger avec un salaire astronomique. « Le PSG a gagné la partie de cet été mais... », glisse le quotidien madrilène comme pour mieux rappeler que le champion du monde sera libre en janvier 2022... s’il ne prolonge pas auparavant.

Revista de prensa del 1 de septiembre https://t.co/L4WUYU4Nmu — Bernabéu Digital (@BernabeuDgt) September 1, 2021