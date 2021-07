PSG, FC Barcelone - Mercato : bonne nouvelle pour Mbappé, pression sur Depay et Griezmann

Zapping But! Football Club Trophée UNFP : les joueurs du mois

SPORT : « Ça patine pour Griezmann »

SPORT affirme qu’Antoine Griezmann a fait savoir aux dirigeants du FC Barcelone qu’il ne souhaitait que signer à l’Atlético Madrid en cas de départ au mercato estival. Problème : si les Colchoneros ne haussent pas leur offre, il restera cet été ! Memphis Depay est attendu au tournant contre Gérone (19h).

MUNDO DEPORTIVO : « Silence, les Jeux »

Mundo Deportivo fait sa Une sur l’ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo mais évoque également le deuxième match amical du FC Barcelone contre Gérone. Depay devrait bien faire ses débuts avec sa nouvelle équipe. Par ailleurs, MD assure que Kylian Mbappé a fait savoir à Mauricio Pochettino qu’il ne prolongerait pas au PSG.

AS : « Enfin, les Jeux »

AS se prête également aux Jeux mais n’oublie pas de revenir sur l’information majeure du mercato hier : Mbappé aurait fait savoir à Mauricio Pochettino qu’il ne prolongerait pas au PSG. L’Équipe nuance dans son édition du jour et glisse que la prolongation du technicien argentin pourrait au contraire être un premier pas dans celle du champion du monde 2018.

MARCA : « L’illusion du drapeau »

En plus des JO, Marca revient sur l’histoire entre Mbappé et Pochettino au PSG et met en avant le premier cliché entre l’attaquant tricolore et Sergio Ramos après la polémique qui commençait à enfler entre les deux cracks.

