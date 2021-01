PSG, FC Barcelone : Pochettino rêve du Real Madrid, Koeman a réveillé Messi

MARCA : « Je vois Mbappé rester longtemps au PSG »



Mauricio Pochettino a accordé un entretien fleuve à Marca, dont les bonnes lignes ont déjà été relayées hier soir. Le coach du PSG voit notamment Kylian Mbappé rester fidèle au club de la capitale encore longtemps.

AS : « Entraîner le Real Madrid est un rêve »



Au-delà du seul cas Mbappé, ce même Pochettino a fait savoir qu’« entraîner le Real Madrid est un rêve » et qu’il se sentait sans filet au PSG, où l’objectif de ses dirigeants est très clair : soulever enfin la Ligue des champions.

Revista de prensa 29 de enero https://t.co/XzLvC9VYxa — Bernabéu Digital (@BernabeuDgt) January 29, 2021

SPORT : « Super De Jong »

SPORT ne s’arrête plus de mettre en avant Frenkie De Jong, qui monte en puissance au FC Barcelone depuis que Ronald Koeman l’a replacé à la pointe haute de son 4-3-3. Avec 5 buts et 4 passes décisives, le milieu néerlandais a déjà fait mieux qu’à l’Ajax Amsterdam.

MUNDO DEPORTIVO : « La main de Koeman »

Mundo Deportivo met en avant le travail de l’ombre de ce même Koeman avec plusieurs joueurs de l’effectif du FC Barcelone. On apprend par exemple qu’il y met du sien pour convaincre Lionel Messi de rester et porter le projet du futur Barça. Le coach batave tente aussi de créer une vraie alchimie entre les anciens et les jeunes.