PSG, FC Barcelone, Real Madrid : Messi et CR7 font jaser, une recrue XXL arrive au Barça

MUNDO DEPORTIVO : « Ça prend forme »

La victoire du FC Barcelone face au Real Madrid à Las Vegas a convaincu Mundo Deportivo. La domination au milieu de terrain et les bonnes prestations de Robert Lewandowski et de Raphinha ont séduit. Si « le transfert de Jules Koundé au Barça est dans sa dernière ligne droite », la possible arrivée de Cristiano Ronaldo à l’Atlético Madrid a « éveillé des tensions. »

MARCA : « Étoffe de leader »

Marca, qui met en avant la victoire méritée du FC Barcelone contre le Real Madrid, revient également sur la solide prestation d’Antonio Rüdiger à un poste de latéral gauche où il a plus ou moins brillé. La possible signature de CR7 chez les Colchoneros est également à la Une. Il y aurait dix conditions à celle-ci.

AS : « Il y aura match »

Les tensions éveillées entre certains joueurs (Vinicius et Busquets notamment) lors du Clasico ont mis la puce à l’oreille du quotidien madrilène, qui sent que la saison prochaine risque d’être très disputée entre le Real Madrid et le FC Barcelone en Liga.

SPORT : « Un coup de Raphinha »

Déjà décisif à trois reprises face à l’Inter Miami (5-0), Raphinha a été l’unique buteur du Clasico dominical et fait la Une de Sport. Le retour de Lionel Messi au FC Barcelone, réclamé par Xavi, est mis en lumière, le coach blaugrana estimant que son come-back en 2023 validerait définitivement le retour aux affaires du club catalan.