PSG : le Real Madrid fait douter Mbappé de son avenir, Xavi a un nouveau défi au FC Barcelone

AS : « Le nouveau roi »

Il n’y en a toujours que pour Kylian Mbappé (23 ans) dans les colonnes d’As, qui adoube l’attaquant du PSG après sa masterclass de mardi contre le Real Madrid (1-0). Un Atlético Madrid « dans le coma » est également mis en avant après sa défaite contre Levante à domicile hier soir (0-1).

MUNDO DEPORTIVO : Forza Barça »

Mundo Deportivo a pris l’accent italien pour évoquer le choc de Ligue Europa entre le FC Barcelone et Naples au Camp Nou (18h45). Si Ronald Araujo sera ménagé, Xavi pourrait aligner un duo Dembélé-Aubameyang en attaque. Selon José Alvarez, Xavi a testé les deux hommes ensemble hier.

SPORT : « Un nouveau défi commence »

Sport se tourne à plein régime sur le choc qui attend le Barça contre le Napoli et explique que Xavi est très impatient de relever « un nouveau défi » avec le club espagnol. Le journal catalan avance par ailleurs que la frilosité du Real Madrid mardi contre le PSG fait douter Mbappé de son avenir à la Casa Blanca.

MARCA : « Ce match est l’hommage parfait pour mon père »

Marca a donné la parole au fils de Diego Maradona, qui a évolué sous les maillots du FC Barcelone et de Naples dans sa brillante carrière. Le quotidien madrilène prend le contre-pied de Sport et avance que Mbappé a déjà bel et bien décidé de quitter le PSG au mercato. Nasser Al-Khelaïfi serait déjà au courant.

Revista de prensa del 17 de febrero https://t.co/19YG22Uz5L — Bernabéu Digital (@BernabeuDgt) February 17, 2022