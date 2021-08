PSG : Mbappé supplie l’émir d’accepter l’offre du Real, un chouchou de Messi de retour au Barça

Zapping But! Football Club Ligue 1 : le top 20 des salaires de la saison 2020-2021

MARCA : « 160 M€, première offre du Real Madrid »

Marca se gausse de l’offre mirobolante formulée par le Real Madrid pour Kylian Mbappé et rappelle avoir toujours défendu cette théorie. Le quotidien madrilène va plus loin et assure que le PSG n’a pas encore répondu au club espagnol. Et pour cause, le joueur de 22 ans a prévu de supplier ses dirigeants de l’accepter !

AS : « Le Real Madrid offre 160 M€ pour Mbappé »

As se frotte les mains devant l’annonce faite hier soir de la proposition de 160 millions d’euros au PSG pour son attaquant vedette. Au sein de la Casa Blanca, on ne serait pas très optimiste sur le fait que l’émir du Qatar accepte cette offre. Une autre mouture plus élevée pourrait alors être formulée.

SPORT : « Super recrue »

SPORT se réjouit de voir Ansu Fati revenir sur le terrain au FC Barcelone, lui qui a en été écarté pendant dix mois suite à quatre opérations. Le chouchou de Lionel Messi est un vrai renfort pour Ronald Koeman même si une extrême prudence sera observée pour éviter toute rechute.

MUNDO DEPORTIVO : « Ansu revient »

Là aussi, Mundo Deportivo ne manque pas l’occasion d’applaudir le retour de Fati à l’entraînement du Barça. L’attaquant blaugrana pourrait reprendre la compétition face au Séville FC après la trêve internationale.

