PSG - Mercato : bras de fer avec le Real Madrid et le Barça, enchères lancées pour Haaland !

MUNDO DEPORTIVO : « Enchères pour Haaland »

Mundo Deportivo lance les enchères pour Erling Haaland entre le PSG, Manchester City, le FC Barcelone, le Real Madrid, Chelsea et le Bayern Munich. On apprend par ailleurs que Jorge Mendes a posé le pied hier soir en Catalogne pour avancer sur la prolongation d’Ansu Fati.

SPORT : « Kun marque déjà »

SPORT se félicite du premier but inscrit hier par Sergio Agüero sous le maillot du FC Barcelone lors d’un match amical contre le modeste club de Cornella. L’attaquant argentin serait ressorti du match avec plein de bonnes ondes et confiant pour la suite de la saison.

MARCA : « Pour continuer à gagner »

Marca veut voir un espoir dans le futur du sport espagnol et revient sur les mots forts de Mauricio Pochettino sur l’avenir de Kylian Mbappé hier soir sur la Cadena COPE. Le mythique Alex Ferguson affirme de son côté que « Cristiano Ronaldo mérite le Ballon d’Or. »

AS : « Clasico à coût zéro »

Le Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone, programmé le dimanche 24 octobre, pourrait aussi se jouer au mercato puisque les deux cadors espagnols sont intéressés par Antonio Rüdiger et Franck Kessié... libres en juin 2022. Les deux joueurs traînent des pieds pour prolonger à Chelsea et à l’AC Milan.

