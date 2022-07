PSG - Mercato : coup de pouce de Mbappé au Real Madrid, Lewandowski déjà au FC Barcelone ?

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

SPORT : « Lewandowski caliente » L’entourage de Robert Lewandowski croit qu’un accord entre le Bayern Munich et le FC Barcelone est plus proche que jamais alors qu’il est attendu à la reprise aujourd’hui. Au sein du club bavarois, c’est comme s’il n’était déjà plus là même si les dirigeants demandent un dernier effort financier au Barça. MUNDO DEPORTIVO : « De Jong et Lewandowski, imminent » Au-delà du cas Lewandowski, Mundo Deportivo explique que le départ de Frenkie De Jong est plus proche que jamais. Hier, des émissaires de Manchester United se trouvaient ainsi à Barcelone pour débloquer son transfert. Un chèque de 80 millions d’euros pourrait être bientôt signé par les Rede Devils. AS : « Sans complexes » As met en avant l’Euro féminin, où l’Espagne tentera de battre pour la première fois de son histoire l’Allemagne. Une victoire lui assurerait une place en quarts de finale. Au Real Madrid, Marco Asensio aurait décidé de rester cet été, conscient qu’il a ses chances de s’imposer sans l’arrivée de Kylian Mbappé. MARCA : « Je veux la bague, pas le titre de MVP » Marca donne la parole au phénomène de la NBA, Luka Doncic. Présent à Paris, l’artiste slovène des Dallas Mavericks veut remporter un sacre et se moque du titre de MVP. On apprend que seul Josep Guardiola dépasse le pourcentage de victoires de Carlo Ancelotti sur un banc. Así vienen las primeras páginas de la prensa de papel este martes. pic.twitter.com/UyYbJILpEn — Paco López (@PacoLopezpress) July 12, 2022

Pour résumer Voici la revue de presse espagnole en date du mardi 12 juillet 2022. Au menu : le feuilleton interminable de Robert Lewandowski au FC Barcelone et le coup de pouce de Kylian Mbappé au Real Madrid dans le dossier Marco Asensio.

Bastien Aubert

Rédacteur

