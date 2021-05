PSG - Mercato : feu vert pour Mbappé et Haaland au Real Madrid, Koeman a un doute sur Messi

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

AS : « Pas pour les cardiaques »

Au-delà de la course au titre qui bat son plein en Liga, AS s’est imaginé le prochain Real Madrid sous la coupe de Massimiliano Allegri et assure que Kylian Mbappé et Erling Haaland ont déjà dit oui au club espagnol. La question est de savoir si l’attaquant du PSG viendra cet été ou en 2022, date déjà acquise pour le buteur norvégien. Eduardo Camavinga, David Alaba et Paul Pogba sont aussi évoqués.

SPORT : « Lamentable adieu à la Liga »

La défaite du FC Barcelone au Camp Nou contre le Celta Vigo (1-2) est mal vécue en Catalogne, où l’avenir de Lionel Messi est plus incertain que jamais. Même Ronald Koeman doute. « Nous espérons que non (en répondant à une question demandant s'il s'agissait du dernier match de Messi au Camp Nou). Il est toujours le meilleur joueur du monde et il l'a montré que jouer sans lui est impossible. Il a marqué 30 buts, il a fait gagner de nombreux points pendant de nombreuses années. Espérons que cette histoire continue. Si Leo n'est pas là, qui va marquer les buts ? », a lâché le coach du Barça.

MUNDO DEPORTIVO : « Championnes »

Agacé par la fin en queue de poisson du FC Barcelone en Liga, Mundo Deportivo préfère faire sa Une du jour sur le titre des féminines en Ligue des champions contre Chelsea (4-0). « Adios Liga », observe simplement le journal catalan à propos de la bande à Lionel Messi.

MARCA : « Nous allons donner quelque chose »

Marca se délecte de la course au titre en Liga entre l’Atlético Madrid et le Real Madrid, qui se jouera dimanche lors de la dernière journée de Liga. Le titre des féminines du FC Barcelone en Ligue des champions est par ailleurs mis en avant.