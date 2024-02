PSG - Mercato : après al-Khelaïfi, Tebas sait où va signer Mbappé

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Kylian Mbappé ayant annoncé la semaine dernière son départ en fin de saison au PSG, la destination du Bondynois ne fait plus guère de doutes à grand monde. Si certains entretiennent le mirage que le capitaine des Bleus signe ailleurs qu’au Real Madrid (Manchester City ?), c’est bien au sein de la Maison blanche qu’une place de choix attend Mbappé.

Mbappé va aider la Liga à grandir pour Tebas

S’il n’est plus très proche de Florentino Perez, et qu’il n’est en tout cas plus dans le « secret des dieux » de Madrid, le président de la Liga Javier Tebas garde quelques certitudes sur l’avenir de Kylian Mbappé qu’il n’a pas hésité à afficher à l’occasion d’un entretien à A Bola :

« Cette année, nous avons le meilleur joueur du monde : Bellingham, la saison dernière Lewandowski était à un très bon niveau, l’Atlético a Griezmann, et si Mbappé arrive, cela nous aidera à être plus compétitifs et à grandir encore plus vite », a analysé le dirigeant, obnubilé par la mise en valeur de son produit d’appel. Un produit que beaucoup décrivent comme « sur le déclin » depuis le départ des monstres Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

