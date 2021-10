PSG - Mercato : le Real Madrid a du très lourd pour Mbappé, la priorité hivernale du Barça connue

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

MUNDO DEPORTIVO : « Gracias »

Mundo Deportivo fait l’entièreté de sa couverture du jour sur la retraite de la légende Paul Gasol. L’ancien pivot mythique des Los Angeles Lakers a décidé de raccrocher les baskets et restera comme l’un des plus grands champions que l’Espagne a connus. On apprend aussi que la priorité du FC Barcelone au mercato se situe en attaque. Dani Olmo et Raheem Sterling sont encore cités.

MARCA : « Comme ton papa a été grand »

La retraite de Gasol occupe également la Une de Marca, qui dédie un message touchant à la fille du géant espagnol. Le feuilleton Kylian Mbappé est également relancé. « 87 jours après le tour de force, le Real Madrid se sent renforcé dans ce dossier », explique le quotidien madrilène en référence à l’offre estivale de 160 millions d’euros de Florentino Pérez.

AS : « Merci Pau »

AS ne pouvait pas passer à côté de l’information sportive du jour en Espagne avec la retraite de Gasol. « Ma carrière a dépassé tous les rêves », a-t-il déclaré. Le quotidien madrilène relance aussi le dossier Mbappé et affirme qu’il y aura bien une offre du Real Madrid en janvier 2022. Et pour cause : le stade Santiago-Bernabeu sera opérationnel en décembre 2022 et devrait générer plus de 300 M€ de revenus annuels pour les prévisions les plus basses !

SPORT : « Merci Pau »

SPORT clôt le chapitre Gasol avec le même message de remerciement que son confrère madrilène et ne passe pas à côté du feuilleton Mbappé. Le journal catalan affirme que le PSG est décontenancé par la tournure prise par les événements et la pression incessante du Real Madrid autour de son attaquant vedette.

