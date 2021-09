PSG - Mercato : Messi et Neymar envoient Mbappé aux oubliettes !

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

SPORT : « Pluie de buts balsamique »

SPORT met en avant la victoire de l’Espagne hier contre la Géorgie (4-0), aussi large que rassurante pour la suite des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. « Honte mondiale », évoque ensuite le journal catalan pour revenir sur la mascarade entre le Brésil et l’Argentine hier à Sao Paulo. Kylian Mbappé n’est pas évoqué.

MUNDO DEPORTIVO : « De l’oxygène pour la Roja »

Mundo Deportivo met également en lumière le probant succès de la Roja face à la Géorgie et parle de « bol d’oxygène » pour la suite des éliminatoires. Là aussi, l’interruption du match Brésil-Argentine après 8 minutes de jeu est fustigé dans les grandes largeurs. Kylian Mbappé n’est pas évoqué.

MARCA : « Pluie de buts balsamique »

Marca reprend le même titre que SPORT pour applaudir la victoire de l’escouade de Luis Enrique hier soir. Le duel qui a capoté entre Lionel Messi et Neymar occupe une autre grande part de son édition du jour, de même que le triplé de Gareth Bale avec le Pays de Galles. Kylian Mbappé n’est pas évoqué.

AS : « Honte mondiale »

Les images de Neymar et Messi se prenant la tête après l’interruption scandaleuse du match entre le Brésil et l’Allemagne font la une d’As. Le triplé de Bale face à la Biélorussie (3-2) et le carton de l’Espagne sont aussi traités. Kylian Mbappé n’est toujours pas évoqué.