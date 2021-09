PSG - Mercato : Messi va repartir à Barcelone, Pogba se rapproche du Real Madrid !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

SPORT : « De Jong, le tank que voulait Koeman »

SPORT donne la part belle à Luuk De Jong, le 9 de poids que désirait Ronald Koeman au FC Barcelone. Sergio Agüero, lui, assure que Lionel Messi reviendra un jour à Barcelone. « Quand j'ai négocié avec le club, j'ai parlé avec Leo. Il m'avait dit que tout n'était pas réglé. Quand j'ai signé, il n'avait toujours pas signé son nouveau contrat. Quand j'ai appris son départ du Barça, j'étais sous le choc. Récemment, j'ai discuté avec lui. Il reviendra vivre à Barcelone dans quelques années. »

MUNDO DEPORTIVO : « Le nouveau Luuk »

De Jong fait aussi la Une de Mundo Deportivo, qui donne la parole à Joan Laporta au Barça : « C’est Koeman qui décide de tout le volet sportif. » Le journal catalan explique par ailleurs que Paul Pogba est de nouveau bel et bien dans le viseur du Real Madrid au mercato. Un rapprochement pourrait avoir lieu dès cet hiver.

AS : « Éternellement jeune »

As fait sa Une sur l’inoxydable Luka Modric, qui arriverait à 36 ans « dans la meilleure forme de sa vie physique et dans l’état d’esprit. » Le milieu de terrain croate a hâte d’aller à la Coupe du Monde 2022 au Qatar et aimerait prolonger avant ce grand rendez-vous, lui qui est sous contrat jusqu’en juin.

MARCA : « La clé du Qatar »

Marca se concentre sur la sélection espagnole et assure que Ferran Torres est « la clé de la Roja pour composter un billet pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. » À 21 ans, l’attaquant de Manchester City est le joueur le plus utilisé par Luis Enrique en sélection espagnole.