PSG : Messi agace fortement à Barcelone, le Real Madrid prend très cher

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

MUNDO DEPORTIVO : « Arrêtés par le Sheriff »

Mundo Deportivo savoure la défaite cuisante du Real Madrid à domicile contre le Sheriff Tiraspol en Ligue des champions (1-2). Le penalty de Karim Benzema n’a pas suffi à faire illusion. Le but magique de Lionel Messi au PSG contre Manchester City est également mis en avant (2-0).

SPORT : « Test de Champions »

SPORT préfère faire sa Une du jour sur le choc qui attend le FC Barcelone face au Benfica Lisbonne au Portugal (21h) mais n’oublie pas de mentionner le revers douloureux du Real Madrid de Benzema. Là aussi, Messi est mis en valeur de manière plutôt soft.

MARCA : « Gros couac et réveil »

Marca parle de « gros couac » pour qualifier la défaite du Real Madrid contre la modeste équipe moldave (1-2) mais tranche avec le succès prestigieux de l’Atlético Madrid de Luis Suarez à San Siro contre l’AC Milan (2-1). « Messi fait chuter Pep avec un golazo », analyse également le quotidien madrilène.

AS : « Le Sheriff impose sa loi »

As reste assez neutre avec le Real Madrid et met surtout en lumière le manque de réalisme des attaquants merengue : 31 tirs et un seul but sur penalty... Par ailleurs, le but de Lionel Messi a terriblement agacé Jota Jordi ! « Tout ce que fait Messi au PSG m’est égal, a-t-il réagi sur le plateau de l’émission El Chiringuito hier soir. Au niveau sportif, je souhaite juste qu’il ne gagne pas un seul match de la saison. » Voilà qui et dit !

🗞👋 ¡BUENOS DÍAS! Estas son las PORTADAS de la PRENSA DEPORTIVA.#FelizMiércoles pic.twitter.com/M8ULqsX4jD — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 29, 2021