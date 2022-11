PSG : Messi retrouve un grand rival du FC Barcelone, le Real Madrid vise 4 cracks au Mondial

Zapping But! Football Club Guardiola compare Haaland à Cruyff et Ibrahimovic

AS : « Personne ne joue mieux que l’Espagne »

Rodrigo en est persuadé : « Personne ne joue mieux que l’Espagne depuis le début de cette Coupe du monde. » L’attaquant de la Roja devra toutefois prendre la mesure du Japon dès demain pour avoir le cœur net (20h). Lionel Messi pourrait sortir du Mondial dès ce soir contre la Pologne (20h).

MUNDO DEPORTIVO : « Duel au but »

Mundo Deportivo lance le choc entre la Pologne et l’Argentine autour de la rivalité entre Robert Lewandowski et Lionel Messi, qui ont longtemps été adversaires lors des affrontements entre le Bayern Munich et le FC Barcelone en Ligue des champions.

MARCA : « Jouer contre l’Espagne ne plaît à aucune sélection »

Dani Olmo semble persuadé que l’Espagne est intouchable au Mondial, où aucune sélection n’aimerait tomber contre elle. Au Real Madrid, quatre cracks sont ciblés au Qatar : Jude Bellingham (Angleterre), Enzo Fernandez (Argentine), Richarlison (Brésil) et Jamal Musiala (Allemagne).

SPORT : « Duel Mondial »

Sport se sert également du duel entre Messi et Lewandowski pour évoquer le choc de cette troisième journée de Coupe du monde entre la Pologne et l’Argentine (20h). Luis Enrique, lui, fera tourner contre le Japon.