PSG : nouvelle guerre avec le Barça, un Bleu dans les pattes de Camavinga au Real Madrid ?

Zapping But! Football Club Top10 Buteurs de Ligue1 9eme journee

MARCA : « Tchouaméni objectif du Real Madrid »

Marca assure qu’Aurélien Tchouaméni est un objectif du Real Madrid au mercato après ses sorties convaincantes en équipe de France en Ligue des Nations. Le milieu de terrain de l’AS Monaco (21 ans) est considéré comme le remplaçant naturel de Casemiro et serait estimé à 35 millions d’euros. Chelsea et la Juventus Turin sont aussi sur les rangs.

AS : « Dans la course au Ballon d’Or »

Karim Benzema serait le concurrent le plus sérieux de Lionel Messi et Robert Lewandowski dans la course au Ballon d’Or. Au FC Barcelone, le petit podige espagnol et héritier de Lionel Messi Ansu Fati devrait être titulaire contre le Valence FC lors de la 9e journée de Liga (dimanche, 21h).

SPORT : « Plus de poudre »

SPORT se frotte les mains du retour de Fati et Sergio Aguëro dans les rangs du FC Barcelone. On apprend par ailleurs que ce même Fati et Pedri devraient prolonger dans le courant de la semaine. Joan Laporta a même prévu d’annoncer la bonne nouvelle avant l’assemblée du Barça ce dimanche !

MUNDO DEPORTIVO : « Kessié dans le viseur »

Mundo Deportivo confirme que Franck Kessié est dans le collimateur du FC Barcelone au mercato. problème : le PSG semble avoir un temps d’avance dans un dossier qui rappelle Georginio Wijnaldum. Denis Zakaria serait une alternative du Barça en cas d’échec.

