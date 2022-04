PSG, Real Madrid, FC Barcelone - Mercato : coups de théâtre pour Haaland, Rüdiger et Lewandowski !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

SPORT : « Lewandowski a un prix »

Sport revient sur le tarif fixé par le Bayern Munich pour Robert Lewandowski : 40 millions d’euros. Pini Zahavi, qui se réunira avec l'état-major cette semaine, voit le PSG capable de payer cette somme alors que le club bavarois n’a pas encore abdiqué au sujet d’une prolongation de l’attaquant polonais. Le journal catalan est catégorique au sujet d'Erling Haaland : le FC Barcelone est hors jeu. La course se jouera entre le Real Madrid et Manchester City.

MUNDO DEPORTIVO : « Non et oui »

Mundo Deportivo revient sur les explications de Joan Laporta hier au sujet des entrées accordés aux supporters de l’Eintracht Francfort jeudi dernier au Camp Nou. Par ailleurs, la Pedri dépendance se fait déjà ressentir pour Xavi : avec lui, le Barça a pris 32/36 points possibles. Sans lui, seulement 28/57 !

AS : « Changement de garde »

Carlo Ancelotti doit faire des choix à Pampelune et a décidé de se passer de Luka Modric à une semaine de la demi-finale aller de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Manchester City. C’est Federico Valverde et Eduardo Camavinga qui seront titulaires face à l'Osasuna (21h30).

MARCA : « Compte-à-rebours »

Le quotidien madrilène confirme les choix forts du coach du Real Madrid avant le rendez-vous crucial en C1 et le possible titre dès dimanche en Liga (il manque deux succès aux Merengue). Marca fait aussi savoir qu’Antonio Rüdiger est revenu taper à la porte de la Casa Blanca. Le club espagnol l'ouvrira seulement si le stoppeur de Chelsea baisse ses prétentions salariales.

