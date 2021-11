PSG, Real Madrid : ça bouge pour Haaland et Pogba, une 3e légende de retour au FC Barcelone ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

MUNDO DEPORTIVO : « Alves revient »

Mundo Deportivo fait dans la sobriété au sujet du retour de Daniel Alves (38 ans), attendu dès janvier 2022 pour apporter tout son vécu et son expérience à la jeune garde du FC Barcelone. Au Borussia Dortmund, on préparerait un salaire annuel de 20 millions d’euros pour Erling Haaland afin de repousser le PSG, le Real Madrid et Manchester City !

SPORT : « Recruté »

Dani Alves fait également la Une de SPORT, qui se frotte les mains devant son retour au bercail. Surprise : l’idée de rapatrier l’ancien défenseur de la Juventus Turin et du PSG viendrait de Xavi. On apprend aussi qu’Andres Iniesta (37 ans) veut emboîter le pas de ses deux anciens camarades ! « J’aimerais revenir au Barça à un moment de ma vie, je ne sais pas à quel titre, a-t-il déclaré. Revenir au Barça, chez soi, pouvoir continuer à aider autrement qu'en jouant, j'aimerais bien ça, mais personne ne sait ce que l'avenir nous réserve. »

MARCA : « La grande fête du sport »

Marca consacre une grande partie de son édition du jour à la grande fête du sport qui a lieu en Espagne ce week-end, du côté de Séville. Si le retour d’Alves au Barça est évoqué, le quotidien madrilène évoque plus longuement le dossier Paul Pogba. « Pogba, c’est maintenant ou jamais, assurent nos confrères. Son contrat prend fin en juin 2022 et le Real Madrid n’écarte pas son arrivée. »

AS : « Nul interdit »

AS ouvre en citant Luis Enrique avant le match décisif de l’Espagne dimanche face à la Suède (20h45) en éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Une victoire assurerait une place au Qatar à la Roja. Par ailleurs, Rodrygo sera prêt pour revenir à 100% au Real Madrid après la trêve internationale.

