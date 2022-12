PSG, Real Madrid, FC Barcelone : Mbappé défie Messi, Modric a tranché, Lewandowski remplacé ?

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

MARCA : « Une finale 3 étoiles »

Marca met en avant le duel à distance entre Lionel Messi et Kylian Mbappé en finale de la Coupe du monde entre l’Argentine et la France (16h). Luka Modric, lui, entend rester fidèle à la Croatie, au moins jusqu’à la prochaine Ligue des Nations en juin 2023.

SPORT : « Rendez-vous avec l’histoire »

Le rendez-vous est pris en finale du Mondial au Qatar. Dans les rangs du FC Barcelone, Xavi commence déjà à réfléchir à la manière de remplacer Robert Lewandowski lors de ses trois prochains matches de suspension. Ferran Torres, Memphis Depay et Ansu Fati seront testés en 9.

MUNDO DEPORTIVO : « Final 10 »

Mundo Deportivo mise sur le sacre de Messi devant les Bleus mais craint malgré tout Mbappé. Le cas Lewandowski est également évoqué par le journal catalan, qui parle d’un appel devant le TAS pour casser sa suspension avec le Barça.

AS : « Il y aura un seul Roi »

L’opposition entre la France et l’Argentine est encore limitée au duel entre Mbappé et Messi. As revient également sur l’invitation d’Emmanuel Macron refusée par Zinédine Zidane et Karim Benzema pour aller assister à la finale du Mondial à Doha.