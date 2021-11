PSG, Real Madrid, FC Barcelone : Messi se lâche, Vinicius inquiète, grosse surprise pour Xavi !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

MARCA : « Je me sens bien, totalement adapté au PSG »

On vous en parlait déjà plus tôt ce matin : Lionel Messi a accordé une interview pleine de vérités à Marca pour l’obtention du titre de Pichichi la saison dernière. L’occasion pour le crack argentin du PSG de dire tout le bien qu’il pense de l’arrivée de Xavi au FC Barcelone et de sa nouvelle vie parisienne.

AS : « Entre Madrid et Barcelone, j’ai fait le bon choix »

Invité hier soir dans l’émission El Larguero, Vinicius Junior admet qu’il a été contacté par le FC Barcelone avant de signer au Real Madrid. L’ailier brésilien ne regrette pas du tout son choix aujourd’hui malgré l’inquiétude qui émerge en Espagne sur la dureté des adversaires qu’il croise. Selon le journaliste José Luis Sanchez, les dirigeants merengue seraient préoccupés, craignant qu’il soit vu comme le nouveau Neymar.

MUNDO DEPORTIVO : « Golden Barça »

Mundo Deportivo se délecte de voir le jeune milieu de terrain Pedri élu Golden Boy, exploit que seul Messi avait réalisé ces dernières années dans les rangs du FC Barcelone. Par ailleurs, le journal catalan parle d’une finale pour Xavi en C1 face au Benfica Lisbonne (21h).

SPORT : « Première finale pour Xavi »

Sport met également la pression sur Xavi. Une victoire enverrait ce soir le Barça en 8es de finale de la Ligue des champions. José Alvarez a glissé hier soir sur le plateau d’El Chiringuito qu’Ousmane Dembélé pourrait disputer quelques minutes en sortie de banc pour cette rencontre capitale. L’ailier tricolore fait déjà partie du groupe blaugrana après sa blessure...