PSG, Real Madrid - Mercato : jackpot pour Mbappé, le FC Barcelone se secoue pour Messi

MARCA : « Compte à rebours pour Mbappé »

Marca sort une bombe sur Kylian Mbappé en expliquant que le Real Madrid dispose de 200 millions d’euros pour tenter son transfert au mercato estival mais qu’il pourrait attendre janvier 2022 pour le recruter gratuitement. S’il devait arriver libre, la Casa Blanca pourrait alors lui offrir une prime à la signature de 40 M€.

SPORT : « Koeman devient dur »

SPORT assure que Ronald Koeman a changé de ton au FC Barcelone. Sur les conseils de Joan Laporta, le technicien néerlandais aurait demandé plus d’exigences à ses joueurs. « Il faut donner encore plus et ne pas commettre les mêmes erreurs que la saison dernière », assure l’intéressé.

MUNDO DEPORTIVO : « Ils plaisent à Koeman »

Mundo Deportivo fait un état des lieux du FC Barcelone au niveau des jeunes et ressort quatre joueurs qui plaisent déjà à Koeman : « Nico, Demir, Balde et Gavi. On apprend aussi que Laporta n’a pas accompagné la délégation blaugrana lors de son stage en Allemagne afin d’accélérer la prolongation de Lionel Messi. C’est sa priorité. Celle-ci doit avoir lieu la semaine prochaine.

AS : « Ricky N’Roll »

AS se concentre sur l’équipe de basket espagnole qui a dominé l’Argentine jeudi aux JO de Tokyo grâce à la brillante performance de Ricky Rubio (81-71). Le quotidien madrilène revient également sur la prolongation de contrat de Dani Carvajal jusqu’en 2025 au Real Madrid.

