PSG, Real Madrid - Mercato : Mbappé a enfin tranché son avenir, le FC Barcelone refait peur

SPORT : « Olé Barça »

Sport se frotte les mains devant la nouvelle démonstration offensive du FC Barcelone à Naples en Ligue Europa (4-2). En conférence de presse, Xavi a notamment loué la transformation de son milieu néerlandais Frenkie de Jong, de nouveau buteur au San Paolo.

MUNDO DEPORTIVO : « Bravissimo »

Mundo Deportivo se met à l’italien pour féliciter les joueurs du FC Barcelone après leur solide succès à Naples en C3. L’appel au cessez-le-feu au sujet de la guerre menée par la Russie en Ukraine est également mis en valeur par le journal catalan.

AS : « Guerre à la guerre »

« Stop War », voici le message brandi par le football le jour de la guerre déclarée par la Russie à l’Ukraine et au monde occidental trône en Une du quotidien madrilène. Le petit exploit du Barça n’est pas non plus passé inaperçu à Naples. « Ce Barça-là fait peur à n’importe qui, confirme Josep Pedrerol. Quelque chose a changé, le projet Xavi existe bel et bien. »

MARCA : « Poutine, laisse le monde en paix »

Le quotidien madrilène demande au président russe Vladimir Poutine de cesser la guerre et laisser le monde en paix. Par ailleurs, Marca confirme que Kylian Mbappé a repoussé un chèque en blanc du PSG pour prolonger son contrat. « Il n’y a plus aucun doute sur le fait qu’il portera le maillot du Real Madrid la saison prochaine, a confirmé Siro Lopez. Il est clair en privé : il est temps de réaliser son rêve. »

