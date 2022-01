PSG, Real Madrid - Mercato : Mbappé envoie Haaland au FC Barcelone, son futur contrat révélé !

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

SPORT « Haaland préfère le Barça »

Sport assure qu’Erling Haaland (21 ans) donne sa priorité au FC Barcelone pour la saison prochaine. Mino Raiola et Joan Laporta se seraient déjà mis d’accord avec une promesse à la clé : payer le prix exigé, ni plus ni moins. L’entrée en lice du Barça en Coupe de France devant Linares est également évoqué.

MUNDO DEPORTIVO : « Haaland, oui, il y a de l’argent »

Mundo Deportivo confirme que le FC Barcelone aura les moyens de ses ambitions avec Haaland et relaye les détails du futur contrat qui lui sera proposé. Selon Cuatro, l’attaquant norvégien signerait trois ans plus deux en option avec un salaire de 30 millions bruts par an. Le journal catalan assure que l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid a fini de convaincre Haaland d'opter pour le Barça.

AS : « Les Rois de la morale »

As préfère oublier un peu le mercato hivernal pour se concentrer sur la Coupe du Roi et les premiers pas du Real Madrid face à Alcoyano. Le quotidien madrilène affirme que le Barça compte inscrire Daniel Alves pour le match contre Linares dans cette même compétition.

MARCA : « Le Real Madrid reprend des Coupes »

Le Real Madrid est attendu au tournant ce soir après sa claque reçue dimanche en Liga à Getafe (0-1). Marca confirme le plan du FC Barcelone avec Haaland. « Il n’existe pas de clause pour Haaland, juste un accord verbal, a précisé le journaliste de Sky Sports Miguel Gutierrez. Dortmund veut son remplaçant avant de le laisser partir. »

