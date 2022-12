PSG, Real Madrid : Messi tourne le dos à Mbappé, Benzema furax, Iniesta de retour à Barcelone !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

MARCA : « Quel luxe ! »

Au-delà des festivités autour de Lionel Messi en Argentine après le sacre à la Coupe du monde, Marca met en lumière les heureux élus de son gala annuel dédié au sport féminin. Le cas Karim Benzema, qui a pris sa retraite internationale, est également évoqué.

SPORT : « Champion de tout »

Messi est mis en avant pour son sacre au Mondial alors que la rumeur d’un transfert de Kylian Mbappé (PSG) au Real Madrid revient sur le devant de la scène. On apprend que tant que Florentino Pérez en sera le président, la porte de la Casa Blanca ne lui sera jamais vraiment fermée.

MUNDO DEPORTIVO : « Folie Messi »

Messi qui pose avec la Coupe du monde en rentrant en Argentine, c’est la photo choc de Mundo Deportivo. De son côté, Andres Iniesta a fait un retour remarqué hier au centre d’entraînement du FC Barcelone, où il a discuté avec son ancien acolyte Xavi et attiré les regards.

AS : « Géants »

As met en opposition Messi et Mbappé, qui se tourne le dos en finale du Mondial. De son côté, Benzema aurait quitté les Bleus au Qatar en raison de tensions avec le staff médical de l’équipe de France, où le médecin Frank Le Gall suscite des doutes même auprès d'autres joueurs et du Real Madrid.