PSG : Sarabia se lâche sur Mbappé, le Real Madrid l’attend, le FC Barcelone fonce sur un Bleu

MARCA : « Je suis allé au Sporting pensant au Mondial »

Marca a donné la parole à Pablo Sarabia, prêté par le PSG au Sporting Lisbonne où il a brillé cette saison. L’ailier espagnol est fan de Kylian Mbappé. « S’il signe au Real, il en deviendra le symbole et il réalisera de grandes choses mais il peut aussi rester à Paris et suivre une trajectoire spectaculaire, a-t-il affirmé. C’est un garçon qui a faim tous les jours. S’il marque trois buts un jour, il voudra en marquer trois autres juste après. C’est son ambition et elle est légitime. S’il garde cet état d’esprit, il réussira à atteindre ses objectifs. »

MUNDO DEPORTIVO : « Objectif Koundé »

Le FC Barcelone aimerait relancer Jules Koundé (23 ans) au mercato estival. Déjà sur les tablettes du club catalan par le passé, le défenseur central du Séville FC et de l’équipe de France a l’avantage de jouer dans l’axe et sur le côté droit. L’ancien Bordelais plaît à Xavi et sa clause libératoire est de 90 millions d’euros. Le club andalou serait plus enclin à discuter que l’été dernier.

SPORT : « Nous pourrons recruter »

Comme déjà évoqué ce matin en longueur sur notre site, Sport revient sur les déclarations de Joan Laporta au sujet du mercato du Barça. Le président blaugrana ne fait pas mystère de l’état économique mais assure qu’il pourra recruter cet été. De son côté, Robert Lewandowski n’écoutera que les offres du FC Barcelone. Le Polonais écarte donc Chelsea et le PSG.

AS : « 100 buts »

Le quotidien madrilène attend Kylian Mbappé au Real Madrid et n’a plus aucun doute sur son arrivée pour compléter le trio d'attaque avec Vinicius Junior et Karim Benzema. Le secteur offensif de la Maison Blanche devrait être boosté par la signature attendue du crack du PSG, auteur de 36 buts cette saison... quand le Brésilien culmine à 21 et son compatriote à 44 !

