Real Madrid, FC Barcelone : Endrick flambe, Xavi enrage, Vitor Roque fait une grande annonce

SPORT : « Magnifique »

Sport fait sa Une sur le but victorieux de Joao Felix lors du choc entre le FC Barcelone et l’Atlético Madrid (1-0). « Les joueurs ont fait un pas en avant, ils y ont cru, s’est réjoui Xavi. Le match contre Porto était déjà bon pour nous. L’équipe a été excellente dans les duels et l'intensité, la circulation a été bonne, la défense... La seule chose qui nous a manqué, c'est l'efficacité. Ter Stegen ? Il a mal au dos et nous verrons comment ça se passe cette semaine car ça ne s'améliore pas. »

MUNDO DEPORTIVO : « Joao heureux »

Heureux, Felix a été décisif pour le Barça et sa célébration a déchaîné les passions en Espagne. Vitor Roque, lui, a mis des mots sur son arrivée en Catalogne fin décembre : « Je suis heureux de réaliser mon rêve et d'aller en Europe. Je regarde Barcelone depuis que je suis enfant et j'espère arriver prêt . »

Presse madrilène

AS : « Cela devait être lui ! »

Si Felix a également la star du quotidien madrilène, la belle performance de Brahim Diaz devant Grenade lui donne de l’espoir pour avoir une chance de briller au Real Madrid. Endrick, lui, s’est imposé avec Palmeiras cette nuit face à Fluminense et se rapproche plus que jamais du titre de champion du Brésil.

MARCA : « Joao Felix frappe l’Atlético »

Marca offre sa Une au Barça, qui revient à quatre longueurs du Real Madrid en tête de la Liga suite à son succès d’hier contre les Colchoneros. Toni Kroos, lui, est éternel et a été encensé par Carlo Ancelotti.

