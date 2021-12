Real Madrid : Ancelotti se lâche sur Benzema, Mbappé et Haaland, le plan hivernal du FC Barcelone s'affine

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille : La question de la semaine

AS : « Benzema est le meilleur attaquant du monde »

C'est le gros morceau du jour en Espagne. AS débarque avec une longue interview de Carlo Ancelotti. « Benzema est le meilleur attaquant du monde », lâche l'Italien, qui encense aussi Vinicius Jr, le trio Casemiro – Kroos – Modric, parle de l'ADN différent des Merengue et évoque déjà le choc face au PSG. Le coach du Real Madrid ne masque pas ses souhaits pour le recrutement. « Bien sûr que Mbappé et Haaland aimeraient jouer dans le nouveau stade (Bernabeu) », est d'ailleurs l'une des phrases marquantes de cet entretien. Le média consacre aussi un petit appel de Une au Barça et au fait que Ferran Torres (Manchester City) se rapproche.

Sport : « Rénovation OK »

Ce vendredi, Sport fait ses gros titres sur Ousmane Dembélé qui va, selon le média catalan, prolonger de cinq ans en acceptant une baisse de salaire. « La volonté du joueur a été décisive alors que ses agents étaient plutôt enclin à l'envoyer dans un autre club ». Pichi Alonso analyse l'arrivée probable de Ferran Torres, un « attaquant made in Xavi » et évoque l'opération dégraissage en marche avec des photos de Philippe Coutinho et Samuel Umtiti notamment. Il est aussi question de la menace Covid sur le Boxing day de Premier League.

Mundo Deportivo : « Golden Boys »

Pour le réveillon de Noël, « MD » s'offre une Une positive sur la jeunesse prometteuse de la Masia avec Eric Garcia, Pedri, Gavi, Ansu Fati et Nico, les « leaders » du « nouveau Barça » au « futur prometteur ». Le média revient aussi sur Pep Guardiola qui « bénit » le recrutement à venir de son ailier à Manchester City Ferran Torres. Il est aussi question de la présence d'Ez Abde à la Coupe d'Afrique avec le Maroc et d'une phrase forte du parisien Ander Herrera concernant le meilleur joueur du monde : « Mbappé sera le meilleur. Aujourd'hui, c'est Messi ».