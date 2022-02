Real Madrid : Ancelotti tient un nouvel attaquant, Dembélé encore titulaire au FC Barcelone ?

Zapping But! Football Club RC Lens : La question de la semaine

MARCA : « Guerre de styles »

Marca tranche l’opposition de styles entre Xavi et Diego Simeone avant le choc entre le FC Barcelone et l’Atlético Madrid (16h15). De son côté, le Real Madrid cherche la solution pour battre Grenade sans Karim Benzema et Vinicius Junior (21h) et l'a peut-être trouvée...

AS : « Un choc de Champions »

As se délecte à l’avance du choc programmé au Camp Nou et rappelle que les deux entraîneurs se sont opposés dans leur style dans le passé. Au Real Madrid, Carlo Ancelotti a convoqué le jeune Juanmi Latasa (20 ans) pour affronter Grenade. Le robuste attaquant (1,92m) est un avant-centre pur à l'ancienne. Véritable tour de contrôle, l'Espagnol est considéré comme un « killer » au sein de la réserve drivée par Raul, qui a en a déjà fait une pièce essentielle de son dispositif au Castilla.

MUNDO DEPORTIVO : « Duel de Champions »

L’opposition entre Xavi et Simeone fait décidément les choux gras de toute la presse sportive espagnole puisque même Mundo Deportivo choisit les deux ténors en Une de son édition du jour. Ousmane Dembélé, lui, semble avoir été pardonné par les dirigeants du Barça.

SPORT : « Une finale pour le nouveau Barça »

Sport lance le choc du jour et estime que les renforts recrutés par le FC Barcelone au mercato hivernal pourraient bien faire la différence au moment où Chelsea drague Ronald Araujo. Comme déjà évoqué hier, Dembélé pourrait bien être titulaire face à l’Atlético Madrid.

