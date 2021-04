Real Madrid – Barcelone : les compos probables et les absents

Du côté du Real Madrid, Zinédine Zidane sera privé de son axe titulaire Sergio Ramos (blessé) et Raphaël Varane (Covid-19). Carvajal n'est pas là non plus et Eden Hazard ne figure pas dans le groupe car trop juste.

Au Barça, on ne change pas le duo Messi - Dembélé

Au FC Barcelone, Ronald Koeman dispose de quasiment tout son groupe à l'exception de Philippe Coutinho et Ansu Fati. Présent dans le groupe, Gérard Piqué devrait démarrer sur le banc.

Real Madrid : Courtois – Vazquez, Militao, Nacho, F.Mendy – Modric, Casemiro, Kroos – Asensio, Benzema (cap.), Vinicius.

Barcelone : Ter Stegen – Mingueza, Araujo, Lenglet – Dest, De Jong, Busquets, Pedri, J.Alba – Dembélé, Messi (cap.).