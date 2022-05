Real Madrid : Benzema poursuit Cristiano Ronaldo, le gros coup Mercato du FC Barcelone

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

MARCA : « 323 »

Marca ouvre son édition du jour avec le nouveau record de Karim Benzema, qui a égalé hier soir contre Levante (6-0)le total de buts inscrits par le légendaire Raul au Real Madrid (323). Cristiano Ronaldo, meilleur buteur de l’histoire du club espagnol (450) est désormais dans son viseur.

SPORT : « Lewandowski, De Jong, Coutinho... »

Sport fait le bilan des rumeurs de transferts au FC Barcelone et confirme que Robert Lewandowski veut forcer son départ du Bayern Munich. De son côté, Frenkie De Jong pourrait quitter le Barça pour aller à Manchester United alors que Philippe Coutinho à Aston Villa a rapporté 20 millions d’euros aux Blaugrana.

MUNDO DEPORTIVO : « Vendu »

Mundo Deportivo revient sur le départ inattendu de Coutinho. S’il rappelle que le Barça attendait plus que les 20 M€ déboursés par les Villans, il estime qu’il s’agit d’un gros coup au niveau de l’allégement de la masse salariale. De plus, le club catalan a négocié 50% de plus-value sur une éventuelle revente...

AS : « Au galop jusqu’à Paris »

Le quotidien madrilène revient en longueur sur la démonstration du Real Madrid hier au Bernabeu contre le faible Levante (6-0). L'ailier brésilien Vinicius Junior semble en pleine forme avant la grand finale de C1 contre Liverpool et a claqué son premier triplé sous le maillot merengue.

Pour résumer Voici la revue de presse espagnole en date en vendredi 13 mai 2022. Au menu : le nouveau record de l'attaquant Karim Benzema sous le maillot du Real Madrid et l’actualité des transferts toujours très riche au FC Barcelone.

