Real Madrid : Camavinga a snobé en grand le PSG, Koeman envoie un message fort au Barça

MUNDO DEPORTIVO : « Le pouvoir doit venir du coach »

Mundo Deportivo a longuement interrogé Ronald Koeman qui s’est penché sur l’aspect tactique de sa fonction et en a profité pour remercier Joan Laporta de son soutien affiché en public. « L’équipe peut aller loin, elle a un futur si elle n’a pas trop de blessés », a-t-il commenté.

AS : « Camavinga, le futur est là »

As se délecte de l’arrivée d’Eduardo Camavinga, lui qui sera présenté à partir de 12h30 au Real Madrid. Le quotidien madrilène rappelle que l’ancien milieu de terrain du Stade Rennais a refusé le PSG même si ce dernier lui proposait un meilleur salaire que les Merengue.

SPORT : « Je veux rester de nombreuses années »

Koeman tente de se placer pour rester sur le banc du FC Barcelone à long terme. « Oui, je veux prolonger, a-t-il reconnu dans le journal catalan. J’espère entraîner cette équipe encore de nombreuses années. Memphis marquera une époque au Barça, il a une grande personnalité. »

MARCA : « On joue deux matches aujourd’hui »

Marca se fait plus discret au sujet de l’arrivée de Camavinga au Real Madrid et préfère se focaliser sur le choc des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 entre le Kosovo et l’Espagne (20h45). En parallèle, le match Grèce-Suède sera également capital pour l’avenir de la Roja.

