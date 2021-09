Real Madrid : Camavinga flambe, l’heure de la revanche du FC Barcelone a sonné !

Zapping But! Football Club Diego Maradona : le monde du football rend hommage à El Pibe de Oro

MUNDO DEPORTIVO :

« La grande revanche. » À la veille du choc de la 1ère journée de la Ligue des champions entre le FC Barcelone et le Bayern Munich, Mundo Deportivo revient sur la débâcle blaugrana l’an dernier (2-8) et assure que Marc-André ter Stegen a des comptes à rendre. Alors que Martin Braithwaite, blessé, en a pour trois semaines, Philippe Coutinho pourrait réapparaître sur les radars.

AS : « France, capitale Madrid »

As savoure les grands débuts d’Eduardo Camavinga au Real Madrid contre le Celta Vigo avec un but à la clé. De son côté, Karim Benzema a inscrit un triplé (5-2). La « french connexion » n’a jamais semblé autant criante chez les Merengue.

Marca : « Petite fête à la maison »

Marca ne passe pas non plus à côté du spectaculaire succès du Real Madrid hier contre Vigo et ne manque pas de revenir sur les débuts réussis de Camavinga sous le maillot merengue. La saison commence fort dans la capitale espagnole !

SPORT : « Duel de but »

SPORT se projette sur le choc de la C1 demain entre le FC Barcelone et le Bayern Munich et met en avant le duel entre les deux leaders d’attaque Memphis Depay et Robert Lewandowski. Luuk De Jong pourrait être titulaire dans le onze de départ de Ronald Koeman.

