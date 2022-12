Real Madrid : coup dur pour le Mercato du FC Barcelone, Vinicius ricane !

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

SPORT : Luis Enrique décide

L’Espagne éliminée en 8es de finale de la Coupe du monde par le Maroc (0-0, 3 tab 0), Luis Enrique est plus sur la sellette que jamais. Selon Sport, l’ancien coach du FC Barcelone réfléchit à son avenir et parlera avec sa Fédération d’ici à la fin de l’année en cours.

MUNDO DEPORTIVO : « Dilemme Lucho »

Le dilemme autour de l’avenir de Luis Enrique fait débat chez Mundo Deportivo, qui voit déjà deux favoris pour briguer le poste de sélectionneur de la Roja : Marcelino et Luis de la Fuente. Au FC Barcelone, comme évoqué hier soir, Jordi Cruyff a fermé la porte à des recrues au mercato hivernal.

AS : « Les péchés de la Roja »

Au-delà du seul cas Luis Enrique, As s’est penché sur les raisons de l’échec de l’Espagne au Mondial et a trouvé quelques pistes de réflexion : le manque de vrai 9 dans le groupe à part Alvaro Morata, un mauvais coaching et aucun plan B dans le jeu. Au Real Madrid, Vinicius Junior vit sa meilleure vie au Qatar...

MARCA : « De La Fuente, option réelle »

Selon Marca, Luis de la Fuente serait une option très crédible pour le poste de sélectionneur de l’Espagne. L’actuel sélectionneur des Espoirs de la Roja serait en pole avec Marcelino. Au Real Madrid, Vinicius Junior sourit de sa situation avec le Brésil, où il est un titulaire indiscutable.