Real Madrid – FC Barcelone (2-0) : Cristiano Ronaldo a réduit Messi à néant

true

Cristiano Ronaldo n’en a pas perdu une seule miette. Installé dans les loges du stade Santiago-Bernabeu hier soir, l’attaquant portugais de la Juventus Turin a vu de A à Z la défaite du FC Barcelone contre le Real Madrid (0-2).

Vinicius Junior, qui a célébré son but en lui rendant hommage, a ensuite révélé que CR7 était venu faire un petit tour dans le vestiaire merengue pour apporter du soutien à ses anciens camarades. Bien lui en a pris puisque le Real Madrid a fait la différence en seconde période face à de pâles Blaugrana. D’ailleurs, Lionel Messi est sans doute la plus grosse désillusion de ce Clasico.

Messi muet dans le Clasico depuis le départ de CR7

« Transparent toute la soirée, Messi a été une des victimes de l’animation exclusivement axiale d’un Barça qui ne parvient dramatiquement pas à se renouveler et de plus en plus lisible, relève L’Équipe, qui lui a attribué la note de 3/10. Le meilleur buteur de l’histoire des Clasicos avec 26 réalisations n’a désormais plus marqué lors des 5 derniers chocs face au Real Madrid. » Le quotidien espagnol As va même plus loin en précisant que Messi n’a plus marqué ni même délivré la moindre passe décisive depuis que Cristiano Ronaldo a rejoint la Juve à l’été 2018. Un seul être vous manque…