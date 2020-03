Real Madrid – FC Barcelone (2-0) : Zidane nomme le vrai héros du Clasico

true

Le Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone dimanche en Liga (2-0) a été marqué par la belle prestation de Vinicius Junior mais aussi celle de Thibaut Courtois.

Le Real Madrid ne pouvait pas rêver mieux. Après deux défaites consécutives en Liga à Levante (0-1) puis en C1 contre Manchester City (1-2), les Merengue sont venus à bout du FC Barcelone hier au Bernabeu (2-0).

Des buts de Vinicius Junior et de Mariano Diaz en seconde période ont suffi au bonheur du Real Madrid, qui redevient leader du classement avec un point d’avance sur son meilleur ennemi catalan. Vinicius fait partie des héros de la soirée, lui qui commence enfin à trouver grâce aux yeux de Zinédine Zidane après des débuts compliqués. « Les efforts de Vinicius ont payé et pas seulement en ce qui concerne l’attaque. Il a beaucoup défendu aussi. Ce soir (dimanche) il a marqué un but très important pour nous mais aussi très important pour lui », a affirmé ZZ au sujet de son attaquant.

Courtois impressionne Zidane

Dans l’esprit de Zidane, Vinicius Junior n’est pourtant pas celui qui a fait basculer le Clasico en faveur du Real Madrid. Le héros du jour se nommerait plutôt Thibaut Courtois. « Thibaut a été fondamental, surtout en première période au cours de laquelle il a réalisé plusieurs interventions vraiment décisives qui nous ont maintenus dans le match. Pas que ce soir d’ailleurs. Cela fait un petit moment qu’il nous fait un bien monstre. Il rassure tout le monde », a glissé le champion du monde 1998 au sujet du gardien belge. Avec un tel dernier rempart, le Real Madrid peut sans doute voir plus loin cette saison.