Real Madrid, FC Barcelone : Ancelotti lance un défi à Benzema & Co, Xavi a un plan pour Messi

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

AS : « Un pas de géant »

As se frotte les mains devant la victoire du Real Madrid contre Chelsea (2-0) en quarts de finale aller de la Ligue des champions. « Il faut faire pareil au retour », a clamé Carlo Ancelotti. Je suis heureux mais il faut garder la tête froide et rester tranquilles. On n'est pas encore en demi-finales. L'objectif était de prendre un avantage, ce que nous avons réussi mais on sait qu'on va souffrir là-bas. Il faudra être intelligents à Stamford Bridge parce que Chelsea donnera tout et il faudra encore se sacrifier. On aurait pu obtenir un résultat plus important mais on a manqué un peu de lucidité à la finition à la fin. Pour moi, Valverde a été le meilleur joueur. »

MARCA : « Bonne rente »

La connexion entre Karim Benzema et Vinicius Junior a encore sauté aux yeux hier au Real Madrid au Bernabeu, tandis que Thibaut Courtois et Federico Valverde ont également brillé face aux Blues. Le retour sera très attendu mardi à Stamford Bridge (21h).