Real Madrid, FC Barcelone : Ancelotti rassure sur la blessure de Benzema, Xavi bientôt prolongé ?

MARCA: « Les chefs de la Ligue des champions »

La démonstration de force du Real Madrid contre Liverpool hier au Bernabeu en 8es de finale retour de la Ligue des champions a marqué les esprits (1-0) en Espagne. Plus que jamais, le club madrilène semble candidat à sa propre succession avant le tirage au sort des quarts, vendredi (12h).

SPORT : « Prolongation post Clasico »

Récemment, Joan Laporta avait signifié en public son intention de prolonger Xavi, Sport annonce que tout sera bientôt prêt en coulisses pour un tel cas de figure. Si le coach du FC Barcelone réserve sa réponse, on apprend qu’un contrat d’un an lui sera proposé après le Clasico dominical. Un nouveau bail jusqu’en 2025 sera aussi proposé à Mateu Alemany.

MUNDO DEPORTIVO : « Comme des motos »

Le journal catalan Mundo Deportivo lance le Clasico contre le Real Madrid en rappelant que le FC Barcelone n’a plus battu son grand rival merengue au Camp Nou depuis cinq ans ! Un succès placerait les hommes de Xavi à douze unités de ceux de Carlo Ancelotti.

AS: « Voilà pourquoi c’est le champion »

As met en avant Karim Benzema et le Real Madrid après son match plein de maîtrise contre les Reds. « Je veux affronter l’AC Milan en finale, a déjà prévenu Carlo Ancelotti. La blessure de Benzema ? C’est un coup, rien de plus. J’espère qu’il n’y aura pas de problème. »