Real Madrid, FC Barcelone : Bellingham est en Espagne, Xavi a le remplaçant de Lewandowski

MARCA : « Il n’y aura pas d’enchères pour Bellingham »

Le Real Madrid décidé de ne pas faire grimper les enchères pour Jude Bellingham et s’est fixé la somme de 110 millions pour le recruter. La clé du transfert du milieu anglais sera finalement le montant des bonus entre le club espagnol et le Borussia Dortmund.

MUNDO DEPORTIVO : « Ansu voit haut »

Ansu Fati est le choix privilégié par Xavi au FC Barcelone pour faire oublier l’absence sur suspension de Robert Lewandowski. Le coach du Barça pourrait tester Ferran Torres et Memphis Depay devant l’Atlético Madrid mais l’attaquant espagnol est en avance.

SPORT : « Ansu gagne le débat »

Comme Mundo Deportivo, Sport affirme que Fati est le choix n°1 de Xavi à la pointe de l’attaque. « On parle beaucoup de moi mais je sais que tout arrive avec le travail », a affirmé l’attaquant espagnol dans le journal catalan.

AS : « Un sextete en cinq mois »

Si As rappelle qu’aucun club n’a réussi à glaner six titres en une seule saison en Espagne, on apprend que Bellingham doit atterrir aujourd’hui en Espagne, du côté de Malaga, pour un petit stage avec le Borussia Dortmund. Une aubaine pour accélérer son transfert au Real Madrid...