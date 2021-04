Real Madrid, FC Barcelone : Benzema et Modric vont rempiler, Neymar (PSG) fait encore parler au Barça

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

AS : « Zizou le mage »

S'il a souvent été critiqué par les médias cette saison, Zinédine Zidane est aujourd'hui encensé à la Une de AS. « Le Français a remporté la bataille tactique face à ses ultimes rivaux », écrit le quotidien, forcément satisfait après la victoire lors du Clasico contre le Barça et la qualification contre Liverpool. Le média pro-Real annonce aussi la prolongation imminente de Luka Modric, qui a accepté une baisse de salaire et va rempiler jusqu'en juin 2022 dans les prochains jours.

Nuestra portada de hoy, viernes 16 de abril

ZIZOU EL MAGO

Marca : « Intouchables »

Marca fait le point sur les joueurs clés du projet du Real Madrid pour le futur. Quatre joueurs ne seront pas sur le marché cet été : Rodrygo, Vinicius, Valverde et Odegaard. Quatre éléments vus comme des « appuis stratégiques du club » par Florentino Perez. Pour Karim Benzema, le projet est de le faire prolonger jusqu'en juin 2023. Il ne manquerait plus que la signature du Français.

Mundo Deportivo : « Nous avons toujours l'épine de la Supercoupe »

A un jour de la finale de la Coupe du Roi entre le Barça et l'Athletic Bilbao, « MD » fait ses gros titres avec une interview d'Oscar Mingueza. Il est aussi question de la tactique du FC Barcelone sur ce match avec un retour au 4-3-3 et Antoine Griezmann titulaire. Un point santé est aussi effectué avec des doutes concernant la présence de Gérard Piqué.

"TENEMOS LA ESPINA DE LA SUPERCOPA"



Entrevista MD a Mingueza, en nuestra portada de este viernes

SPORT : « Ultimatum du PSG à Neymar »

Pendant ce temps, SPORT poursuit seul contre tous son feuilleton Neymar au FC Barcelone. Le média catalan assure que le PSG met la pression au Brésilien pour qu'il prolonge. Nasser Al-Khelaïfi aimerait annoncer une prolongation jusqu'en 2027 avant d'affronter Manchester City en C1. Il est aussi question du Barça avec Ronald Koeman qui prépare un 4-3-3 pour la finale de Coupe du Roi contre l'Athletic Bilbao, une interview du jeune Mingueza, qui espère s'offrir un second titre avec les Blaugranas et la défiance du vestiaire catalan à l'égard de l'arbitre du match Martinez Munuera.