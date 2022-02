Real Madrid, FC Barcelone : Benzema sur les dents, la bataille fait rage pour Haaland

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

MARCA : « L’opération remontada démarre aujourd’hui »

Marca lance l’opération remontada du Real Madrid. Battus à plate couture par le PSG mardi en Ligue des champions (0-1), les Merengue doivent se racheter en Liga contre Alavès (21h). Karim Benzema est remonté comme une pendule après sa discrète partition au Parc des Princes.

MUNDO DEPORTIVO : « Ils croient en Ferran »

Pris pour cible par les socios après ses multiples ratés contre Naples jeudi en Ligue Europa (1-1), Ferran Torres peut toujours compter sur le soutien du FC Barcelone. « Haaland est impossible à recruter en l'état au Barça et Reverter était un homme de Pérez », a de son côté clamé Javier Tebas.

SPORT : « Haaland entre le Real et le Barça »

Sport s’est offert un montage sur lequel on peut voir Erling Haaland porter une moitié du maillot du Real Madrid et une autre du FC Barcelone. « Le Norvégien veut jouer en Espagne et les deux clubs luttent pour son arrivée, explique le journal catalan. Le Barça lui propose de devenir le prochain Ballon d’Or alors que le Real s’est réuni avec son clan à Monaco pour signer un accord de principe. »

AS : « On cherche le but »

As met la pression sur les attaquants du Real Madrid, à la peine dans la finition depuis plusieurs semaines. À ce titre, Benzema est attendu au tournant face à Alavés. « Il va nous aider », a glissé Carlo Ancelotti hier en conférence de presse. Les Merengue n’ont inscrit qu’un seul but lors de leurs quatre dernières sorties.

