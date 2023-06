Real Madrid, FC Barcelone : Benzema vend la mèche pour son avenir, coup dur pour Messi !

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

MARCA : « Avé Séville ! »

Vainqueur de l’AS Rome hier à Budapest en finale de la Ligue Europa (1-1, 4 tab 1), le Séville FC est mis en avant par Marca. Karim Benzema aurait annoncé à Florentino Pérez son intention de quitter le Real Madrid pour rejoindre le club saoudien d’Al Ittihad.

AS : « Le septième ciel »

Si le sacre du Séville FC en C3 occupe la Une du jour, As ne peut s’empêcher de parler de l’avenir de Benzema. Le quotidien madrilène confirme qu’il est de plus en plus proche de signer en Arabie saoudite. Son entourage serait même déjà allé sur place pour faire des repérages.