Real Madrid, FC Barcelone : bonne nouvelle pour Benzema, Xavi veut chiper un chouchou du PSG

MARCA : « Trois points et trois mauvais »

La victoire du Real Madrid contre le Valence FC hier au Bernabeu (2-0) reste amère avec la blessure de Karim Benzema, d’Eder Militao et l’agression de Paulista sur Vinicius. Au sujet de Benzema, Carlo Ancelotti s’est voulu rassurant en conférence de presse : « Ça semble léger. »

SPORT : « Au rythme de champion »

Grand favori au titre en Liga, avec 50 points amassés lors de la phase aller, le FC Barcelone peut voir venir avec 5 points d’avance sur le Real Madrid avant ce week-end. Le club catalan a par ailleurs offert un an de plus à Sergio Busquets, de plus en plus tenté par l’Inter Miami cet été.

MUNDO DEPORTIVO : « Objectif Vitor Roque »

Mundo Deportivo se concentre essentiellement sur le Brésilien Vitor Roque (17 ans), que le FC Barcelone veut absolument recruter au mercato pour préparer la relève de Robert Lewandowski. Le PSG et Chelsea sont aussi sur le coup. Son agent doit rapidement venir en Catalogne.

AS : « Le Real n’abdique pas »

La victoire du Real Madrid est mise en avant par As, choqué par le geste infâme de Paulista sur Vinicius hier contre le Valence FC. Les nouvelles son encore rassurantes pour Benzema : « Benzema n’est pas excessivement préoccupé par sa blessure », a assuré Edu Aguirre hier soir sur le plateau d’El Chiringuito.